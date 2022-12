Macron-Mbappé, siparietto tra i due: “Inopportuno e imbarazzante”

Emmanuel Macron, Presidente francese, oltre ad aver assistito in prima persona alla finale del Mondiale tra Francia e Argentina, è stato partecipe dei momenti successivi la sconfitta. Nelle immagini dei minuti successivi al fischio finale del match, si vede Macron che abbraccia Mbappé, gli sorride, gli rivolge parole di incoraggiamento ma l’attaccante del Pgs lo evita in modo evidente, scuotendo la testa. Il giocatore appare a disagio nei confronti del presidente che gli dà un buffetto sulla testa, gli prende un braccio. Fino a quando Mbappé non si alza per mettere fine alla conversazione. Un sipario considerato “inopportuno e imbarazzante”.