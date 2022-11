Inno Polonia: testo, parole e musica (VIDEO)

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech (Canto delle legioni polacche in Italia), meglio conosciuto come Mazurek Dąbrowskiego (Mazurka di Dąbrowski) è l’inno nazionale della Polonia. Józef Wybicki compose l’inno nel 1797 in onore del tenente dell’armata polacca Jan Henryk Dąbrowski, che a Reggio Emilia combatté sotto Napoleone per l’indipendenza della Polonia da Russia, Austria e Prussia. Di seguito il testo e il video.

1. Jeszcze Polska nie zginęła

Kiedy my żyjemy,

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski

Za twoim przewodem,

Złączym się z narodem.

2. Przejdziem Wisłę,

Przejdziem Wartę,

Będziem Polakami,

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

(Rit.)

3. Jak Czarniecki do Poznania,

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania,

Wrócimy się przez morze.

(Rit.)

4. Mówi ojciec do swej Basi,

ały zapłakany –

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

(Rit.)