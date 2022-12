Inghilterra-Francia, Bellingham critica l’arbitro: “Inadatto per gare di questo livello”

A Jude Bellingham non è piaciuto l’arbitraggio di Wilton Sampaio in Inghilterra-Francia, match dei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Il talento del Borussia Dortmund ha criticato il direttore di gara brasiliano nell’intervista post gara ai microfoni di ITV: “A mio parere l’arbitro non è stato bravo. Una giornata storta può capitare a tutti, giocatori o arbitri. La verità è che non avrebbe dovuto arbitrare un incontro di questo livello“.