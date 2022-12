Inghilterra-Francia 1-2, le reazioni dei giornali inglesi: “It’s not coming home”, “Harry Pain”

La sconfitta per 2-1 contro la Francia ha infranto i sogni di gloria dell’Inghilterra, costretta a salutare ai quarti di finale i Mondiali di Qatar 2022. Emblematiche le reazioni dei giornali inglesi, costretti a commentare l’ennesima delusione per la Nazionale dei Tre Leoni. “Harry Pain” scrive il Sun, giocando sul cognome di Kane, autore dell’errore decisivo dagli 11 metri che ha condannato la squadra di Southgate. “Over and out” (“passo e chiudo”) titola invece il Daily Mail, altrettanto amareggiato per l’eliminazione. Il Times parla di “un’altra eliminazione crudele“, mentre il Daily Star si affida ad un emblematico “It’s not coming home“.