Highlights Irlanda-Portogallo 0-0, qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO)

by Giorgio Billone 12

Il video con gli highlights di Irlanda-Portogallo 0-0, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Una partita fondamentale per i lusitani che si stanno giocando il primo posto che qualifica direttamente per la coppa del mondo contro la Serbia. Ma in terra irlandese arriva un pari a reti bianche che comunque è ininfluente per Ronaldo e compagni. Di seguito le immagini salienti.