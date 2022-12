Highlights e gol Serbia-Svizzera 2-3: Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

di Marzia Bosco 9

La Svizzera si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar battendo per 3-2 la Serbia. Apre le marcature Shaqiri al 20esimo minuto, è poi Mitrovic a ritrovare il pareggio sei minuti più tardi. Altre due le reti prima del termine della prima frazione di gioco: prima quella di Vlahovic e poi il gol di Embolo. Ad inizio ripresa è poi Freuler, dopo vari errori, a riportare la svizzera in vantaggio con un bel gol di mancino. Termina 2-3 allo Stadium 974. Di seguito gli highlights del match.