Giappone, Moriyasu: “Abbiamo mostrato l’inizio di una nuova era per il calcio giapponese”

Hajime Moriyasu, tecnico del Giappone, ha parlato in conferenza dopo l’eliminazione dal Mondiale contro la Croazia ai rigori. “Penso che i miei giocatori abbiano mostrato una nuova era del calcio giapponese. Dovrebbero usare questa sensazione di delusione per provare ad andare oltre la prossima volta. Non si può diventare supereroi in poco, dobbiamo migliorare passo dopo passo. Ma il Giappone sta raggiungendo un livello in cui possiamo giocare sulla scena mondiale”.