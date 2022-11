Ghana, pulizie sugli spalti: diventa virale il video dei tifosi (VIDEO)

E’ diventato virale sul web un video in cui i tifosi del Ghana, al termine del match contro la Corea del Sud, iniziato a pulire le rispettive gradinate dello stadio. Quasi 2mila persone hanno commentato il primo post del video dell’emittente sportiva locale Joy Sport Zone. Il filmato, con i supporter ghanesi che mettono per un attimo da parte le bandiere rosso-giallo-verdi e prendono dei sacchi neri, è stato rilanciato anche dal cronista sportivo ghanese Gary Al-Smith. Non sono mancati i commenti con un filo di ironia: “Hanno già finito di pulire Accra?” (Capitale del Ghana ndr).