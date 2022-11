Galles-Inghilterra, Bellingham: “Felice per Rashford, continuiamo così”

“Sono molto felice per Rashford. È stata una prestazione brillante. Quando riceve il pallone ha la libertà di affrontare gli avversari, fa sempre bene”. Jude Bellingham ha parlato ai microfoni della Bbc dopo la vittoria dell’Inghilterra ai danni del Galles per 3-0. “In una partita come questa c’è molta pressione, anche per battere una punizione. Il modo in cui l’ha realizzato è stato fantastico. Ci ha messo in un’ottima situazione e ha meritato di essere nominato giocatore della partita. Abbiamo un sacco di profondità di scelte in attacco e chiunque entri in campo sembra sempre avere un certo impatto”, ha aggiunto il centrocampista inglese in forza al Borussia Dortmund. Inghilterra che tornerà in campo negli ottavi di finale contro il Senegal, che ha battuto 2-1 l’Ecuador staccando il pass per la qualificazione al turno successivo dei Mondiali.