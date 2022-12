Francia-Marocco 2-0, Lloris: “Possiamo entrare nella storia, con Argentina grande partita”

Hugo Lloris ha parlato nel post-partita di Francia-Marocco 2-0, semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. Il portiere e capitano francese si appresta quindi a vivere un’altra finale da protagonista, dopo quella vinta quattro anni fa. “Abbiamo la possibilità di scrivere la storia, anche se con l’Argentina sarà una grande partita e sarà molto dura – spiega l’estremo difensore transalpino – Da domani cercheremo di recuperare le energie in vista di domenica, non è stato tutto perfetto oggi ma siamo riusciti comunque a vincere. Abbiamo sofferto molto, ora siamo stanchi.” Una battuta su Messi, prossimo avversario: “Ha lasciato un segno in questo sport, sappiamo che sarà difficile fermarlo ma cercheremo di far girare la partita dalla nostra parte.”