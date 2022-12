Francia-Marocco 2-0, Kolo Muani: “Realizzato il mio sogno da bambino”

Kolo Muani è stato uno dei grandi protagonisti di Francia-Marocco 2-0, semifinale dei Mondiali 2022. Al primo pallone toccato, al minuto 79, il giocatore francese ha segnato il gol del raddoppio che ha praticamente chiuso la contesa in favore dei campioni in carica. “Ho realizzato il mio sogno da bambino, è incredibile – ha raccontato Kolo Muani dopo il fischio finale – Possiamo essere orgogliosi di noi stessi, forse sto ancora sognando. Siamo stati molto forti in difesa, poi il mio gol ha chiuso tutto.”