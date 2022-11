Francia-Danimarca, gol del pareggio di Christensen: Rabiot beffato (VIDEO)

di Giorgio Billone 8

Il video del gol di Christensen in Francia-Danimarca, match valido per la seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Trova subito il pareggio il possente difensore danese, che dopo una mischia da corner riesce ad abbassarsi di testa e a colpire verso la porta. Anticipato Rabiot che si addormenta, 1-1 e tutto da rifare per i galletti. In alto ecco il video.