Diffidati Iran-Stati Uniti, statunitensi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

I diffidati di Iran-Stati Uniti: ecco gli statunitensi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022. Appesi a un filo gli americani, che devono vincere per forza se vogliono avanzare alla fase a eliminazione diretta. Ci sono però ben quattro diffidati tra le fila degli Usa, dunque massima attenzione per loro. Si tratta, nel dettaglio, di Dest, Ream, McKennie e Acosta.