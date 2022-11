Diffidati Ecuador-Senegal, ecuadoriani a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

I diffidati di Ecuador-Senegal: ecco gli ecuadoriani a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022. E’ un delicatissimo spareggio per approdare alla fase a eliminazione diretta e il ct dei sudamericani Alfaro deve fare i conti con un giocatore in diffida, ed è un titolare: si tratta di Caicedo, che se verrà ammonito sarà squalificato per la successiva partita della Tricolor.