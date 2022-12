Croazia, Dalic: “Orgogliosi di essere in semifinale, marcheremo Messi a zona”

Il ct della Croazia, Zlatko Dalic, è intervenuto in conferenza stampa in vista della semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 contro l’Argentina: “Cercheremo di ripetere la gara fatta contro il Brasile. Essere in semifinale è motivo d’orgoglio, è bello che il mondo abbia ammirato il nostro risultato. Dopo aver eliminato il Brasile vorremmo solamente goderci il momento, ma è già tempo di pensare alla sfida contro l’Argentina“. Su Messi, invece, Dalic ha spiegato: “Non lo marcheremo a uomo, bensì a zona. Gli piace svariare e tenere la palla attaccata al piede, oltre a correre molto. Servirà grande organizzazione in fase difensiva“.