Canada-Marocco, gol di Ziyech dopo 4 minuti: che papera della difesa canadese (VIDEO)

Il video del gol di Hakim Ziyech in Canada-Marocco, match dell’ultima giornata del girone F dei Mondiali di Qatar 2022. Il giocatore del Chelsea ha sbloccato la partita dopo appena quattro minuti: erroraccio della difesa canadese, con Vitòria che sbaglia il retropassaggio e il portiere Borjan che si allunga la palla lasciando la porta sguarnita. Tutto facile per Ziyech, che con il suo educato sinistro non sbaglia e firma l’1-0.

