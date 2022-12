Il ct del Camerun Rigobert Song ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Camerun-Brasile, match dell’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Gli africani sono chiamati all’impresa, una vittoria contro i verdeoro di Tite per continuare a sperare negli ottavi di finale. Song non vuol sentire parlare di seconde linee tra i brasiliani: “Dobbiamo pensare a cosa faremo noi in campo per attaccare il Brasile, li conosciamo bene e non dobbiamo pensare a quali giocatori scenderanno in campo – spiega il commissario tecnico – Per noi è come una finale, siamo pronti a tutto per provare a vincere. Dovremo giocare una partita importante e aggressiva per attaccarli.”