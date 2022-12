Brasile, Tite sorride: Neymar si allena regolarmente con i compagni

Il Brasile e Tite possono sorridere in vista degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro la Corea del Sud. Neymar, infatti, dopo l’infortunio alla caviglia rimediato all’esordio con la Serbia, si è allenato regolarmente con i compagni di squadra nella seduta di rifinitura effettuata nella serata di Doha. La sua presenza per domani, dunque, sembrerebbe essere quasi certa. In base si è potuto vedere nella prima mezz’ora dell’allenamento, aperta alla stampa, O Ney si è mosso senza problemi facendosi comunque spruzzare, più volte, dello spray analgesico sulla caviglia destra. Tite ha anche provato Danilo a sinistra, mentre per il ruolo di terzino destro deciderà all’ultimo momento fra Dani Alves ed Eder Militao.