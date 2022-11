“Con questo spirito combattivo possiamo vincere, ma oggi non siamo stati abbastanza bravi”. A dirlo è Kevin De Bruyne nel post-partita di Belgio-Canada 1-0, match d’esordio dei Diavoli Rossi ai Mondiali di Qatar 2022. Il giocatore del City è stato eletto man of the match dopo il fischio finale, ma riconosce che qualcosa non è andato come avrebbe dovuto: “Dobbiamo migliorare tutti, abbiamo il tempo per farlo – ha spiegato De Bruyne – Questa partita deve essere un’occasione per imparare.”