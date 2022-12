Argentina: il volto di Messi potrebbe finire sulle banconote

Lionel Messi e la sua Argentina hanno fatto la storia vincendo il Mondiale in Qatar, il terzo per l’Albiceleste dopo i successi nel 1978 e nel 1986. In patria si festeggia ancora la vittoria di Messi e compagni. Stando alle ultime indiscrezioni, si parla della creazione di una banconota da 1000 pesos col volto del sette volte Pallone d’Oro. Secondo quanto si apprende da ‘El Financiero’, infatti, i funzionari della Banca nazionale argentina starebbero valutando modi per commemorare il traguardo storico della squadra ai Mondiali in Qatar. Una ipotesi porterebbe proprio all’utilizzo dell’immagine di Messi stampata su una banconota da 1000 pesos. Questo è dovuto al fatto che il taglio della banconota inizia con “10”, numero di gioco del capitano della Nazionale. Ma non ci sarà solo il giocatore sulla banconota. Infatti, pare che sul retro possa essere inserita la scritta “La Scaloneta” ovvero il soprannome dell’intera squadra derivante dal nome del CT Lionel Scaloni.