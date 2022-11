Argentina-Messico, Aimar in lacrime dopo il gol di Messi (VIDEO)

di Giorgio Billone 20

Pablo Aimar in lacrime dopo il gol di Leo Messi che stappa Argentina-Messico e che indirizza la partita nelle mani dell’Albiceleste. Il vice di Scaloni, ex centrocampista di sopraffina qualità nonché idolo della stessa Pulce come più volte da lui affermato, scoppia in un pianto liberatorio in panchina dopo aver assistito al gol fondamentale del numero 10 che tiene in vita le speranze della Seleccion. In alto il video.