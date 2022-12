Argentina, festeggiamenti Mondiali: rubate le ruote a più di 100 macchine (VIDEO)

Finiscono male per alcuni tifosi argentini i festeggiamenti di massa per la vittoria dei Mondiali 2022 da parte di Messi e compagni. Con oltre quattro milioni di persone (circa il 10% di tutta la popolazione del paese) in strada a celebrare l’arrivo in patria dei campioni mondiali, alcuni ladri si sono dilettati a rubare le ruote di oltre 100 macchine come testimoniano queste incredibili immagini. Da capire se adesso i responsabili verranno individuati oppure no. Nel frattempo sono 18 i feriti accertati durante i festeggiamenti: la maggior parte degli uomini finiti in pronto soccorso ha riportato traumi multipli dovuti a cadute da semafori, ponti o alberi.

IL VIDEO