Argentina-Croazia, Hugo Morales show per il gol del 3-0: “Viva el fùtbol, viva Messi” (VIDEO)

di Antonio Sepe 36

Il calcio, l’Argentina, la voce di Victor Hugo Morales. Sono queste le tre cose che legano Diego Armando Maradona a Lionel Messi, due dei migliori giocatori di sempre. Il celebre radiocronista argentino, che nel 1986 commentò la storica Mano de Dios, è ovviamente presente in Qatar per i Mondiali 2022 e sta facendo sognare milioni di persone con la sua voce. Emblematica la sua radiocronaca in occasione del gol del 3-0, firmato Julian Alvarez ma confezionato da una splendida giocata della Pulce. “Viva el fùtbol, viva Messi” ha gridato Morales, ovviamente senza rinunciare al suo celebre ‘Goooooooooooool’. In alto il video della radiocronaca.