Argentina-Croazia 3-0, le reazioni della stampa croata: qualche critica a Orsato, obiettivo terzo posto

Le principali testate croate hanno commentato a caldo il 3-0 subito dai ragazzi di Dalic contro l’Argentina di Leo Messi. Una sconfitta in semifinale che è stata accolta con diversi animi dai giornali nazionali. “Impossibile resistere a questo Messi e all’arbitro Orsato” scrive Sportske Novosti, che quindi pone l’accento in maniera negativa sulla prestazione dell’arbitro italiano quando invece i più hanno elogiato la prova del fischietto veneto. C’è invece chi si concentra sulla finale per il terzo posto, come Vecernji: “Vinciamo il bronzo ragazzi, usciamo a testa alta”.

Infine Slobodnadalmacija sottolinea anche i meriti degli avversari: “Croazia sconfitta in modo convincente dall’Argentina, niente seconda finale consecutiva. Ora un duello per il terzo posto.”