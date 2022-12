Agente Benzema: “Karim poteva giocare dagli ottavi al Mondiale, non capisco scelta Deschamps”

L’agente di Karim Benzema, Karim Djaziri, ha dichiarato come il proprio assistito fosse pronto per giocare al Mondiale dagli ottavi in poi, diversamente poi da quanto accaduto in Qatar. Dunque una scelta poco chiara del CT Deschamps quella di non schierare l’attaccante, secondo l’agente, che scrive sui social: “Benzema poteva essere disponibile dagli ottavi. Perchè lo hai fatto tornare indietro così presto? “.

Il post è poi accompagnato dalla foto della risonanza della lesione muscolare del francese, con la seguente descrizione: “L’ho postata così, ma prima ho consultato tre ortopedici: tutti mi hanno assicurato che Karim poteva essere a disposizione dagli ottavi”.