Adani rivela: “Era stato deciso che avrei commentato io la finale, ma non fu messo per iscritto”

Nel corso dell’ultima puntata della BoboTv, Daniele Adani è tornato sulle polemiche legate alle sue telecronache ai Mondiali di Qatar 2022 sulla Rai in coppia con Stefano Bizzotto, in particolare rispondendo alle illazioni sulla sua assenza al microfono nella finale tra Argentina e Francia, andata invece ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. L’ex difensore ha dunque spiegato per la prima volta quale sia il reale retroscena su quanto accaduto.

“Per capire cosa è successo nella designazione della finale bisogna tornare indietro ad agosto 2021, quando firmo il contratto con la Rai. Quello che vi dico è una confidenza che assolve persone che sono state attaccate. Prima della finale per il terzo posto, siamo a cena a Doha con Rimedio, Antinelli e Donatella Scarnati. E lì ho raccontato tutto: ‘Alberto, ricordi ancora cosa ti ho detto a Cesena, che non avrei mai commentato l’Italia perché spettava a te e ad Antonio? Quella sera, però, non ti ho detto l’altra cosa che avevo concordato: ovvero che se l’Italia non ci fosse stata, avrei commentato la finale dei Mondiali'”. E l’Italia, effettivamente non c’era a Doha. Allora perché Adani non ha commentato la finale? Ecco la sua spiegazione: “Negli uffici Rai, mentre firmavo avevamo trovato questo accordo. Questi erano i patti. Ma c’è un problema: nulla fu messo per iscritto. E poco dopo è cambiata la direzione sportiva”. A quel punto, Adani ha preferito fare un passo indietro, stando alla sua versione dei fatti: “Ho pensato che un signore non si vede da una finale in più o in meno, ma dai comportamenti. Se uno è giusto e semina comportamenti corretti, riceve correttezza. Sono qua a dirvi che era nel mio accordo fare la finale, ma la mia dignità mi ha portato a tenerlo per me. Io so fare un passo indietro”.