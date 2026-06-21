Perché Malen è stato sostituito in Olanda-Svezia? Infortunio o scelta tecnica: cosa sappiamo

L’attaccante della Roma è partito titolare con l’Olanda ai Mondiali 2026, ma è rimasto negli spogliatoi dopo il primo tempo. Resta da capire se Koeman abbia scelto il cambio per motivi tecnici o per un problema fisico.

Malen sostituito all’intervallo: cosa è successo

Donyell Malen è stato sostituito al termine del primo tempo di Olanda-Svezia, sfida valida per la seconda giornata dei Mondiali 2026 in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada.

L’attaccante della Roma era stato schierato titolare dal ct Ronald Koeman, ma non è rientrato in campo nella ripresa. Una sostituzione che ha subito acceso il dubbio: semplice scelta tecnica o possibile problema fisico accusato nella prima frazione?

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Infortunio Malen o scelta tecnica?

Al momento non è ancora chiaro se dietro il cambio ci sia un infortunio o una valutazione tecnica da parte di Koeman. Il ct dell’Olanda aveva deciso di modificare l’assetto offensivo dopo il pareggio all’esordio contro il Giappone, inserendo Brobbey al centro dell’attacco e spostando Malen sulla fascia destra.

Una soluzione pensata per dare maggiore peso e profondità al reparto offensivo olandese, ma la prova dell’attaccante giallorosso non ha lasciato il segno.

Brobbey brilla, Malen resta in ombra

La scelta iniziale di Koeman ha comunque prodotto effetti importanti per l’Olanda. Brobbey, attaccante del Sunderland, ha infatti risposto con una doppietta, diventando il grande protagonista della partita.

Malen, invece, è rimasto più ai margini del gioco e non è riuscito a incidere nella prima frazione. Anche per questo resta aperta l’ipotesi della sostituzione per scelta tecnica, pur senza escludere del tutto la possibilità di un problema fisico.

Roma in attesa di novità sulle condizioni di Malen

La situazione sarà seguita con attenzione anche dalla Roma, proprietaria del cartellino dell’attaccante. In attesa di eventuali aggiornamenti, l’unica certezza è che Malen è stato sostituito dopo appena un tempo nella sfida tra Olanda e Svezia.

Solo le prossime comunicazioni permetteranno di capire se si sia trattato di un cambio legato alla prestazione oppure di uno stop fisico da valutare.