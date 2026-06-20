Olanda da applausi: 5-1 alla Svezia, Koeman lancia un messaggio al Mondiale

L’Olanda manda un segnale forte al Mondiale 2026 e travolge la Svezia con un netto 5-1 a Houston. La squadra di Ronald Koeman gioca con personalità, qualità e grande consapevolezza, indirizzando la partita già nel primo tempo e confermando di avere mezzi tecnici importanti per recidere un ruolo da protagonista nel torneo.

Brobbey mattatore nel primo tempo

La gara si mette subito in discesa per gli Orange grazie a Brobbey, grande protagonista della prima frazione. L’attaccante scuola Ajax firma una doppietta: prima finalizza un’azione corale su cross di Gakpo dalla insita, poi trova il raddoppio sfruttando l’assist di Dumfries dalla corsia opposta.

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La Svezia fatica a contenere il ritmo olandese, anche se sul finale del primo tempo si rende in diverse occasioni pericolosa costringendo Verbruggen ad alcuni interventi decisivi.

Gakpo firma il poker, Summerville chiude i conti

Nella ripresa l’Olanda continua a spingere e trova subito il 3-0 con Gakpo, servito ancora da Dumfries sul secondo palo. L’esterno del Liverpool completa poi la sua grande serata con il gol del 4-0, frutto di una giocata individuale.

La Svezia accorcia Elanga, bravo a finalizzare una ripartenza, ma nel momento migliore degli scandinavi arriva il colpo finale: Depay protegge palla e serve Summerville, che firma il definitivo 5-1. L’Olanda fa festa e avvisa tutte le rivali: gli uomini di Koeman fanno sul serio.