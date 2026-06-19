Il Mondiale delle prime volte: Jonathan David da impazzire, il Messico vola e nasce la stella Manzambi

Se la prima giornata di United 2026 aveva tracciato la via dei record generazionali, il secondo turno della fase a gironi sta ridisegnando le gerarchie del calcio mondiale. Tra i verdetti storici dei padroni di casa, triplette leggendarie e l’esplosione improvvisa di nuovi gioielli, la mappa dei primati continua ad aggiornarsi a ritmi vertiginosi.

Il primo verdetto: il Messico stacca il pass per la storia

La prima grande certezza del torneo arriva direttamente dal catino ribollente dello stadio di Guadalajara. Il Messico è la prima nazionale in assoluto ad accedere matematicamente ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Ai padroni di casa è bastata una vittoria di misura per 1-0 sulla Corea del Sud, piegata al 50′ da una zampata di Luis Romo lesto ad approfittare di un’indecisione del portiere avversario. La festa Tricolor si accende in anticipo, il girone A ha già il suo padrone e il Messico prenota un posto tra le grandi, sfruttando il fattore campo nei 16mi e negli ottavi giocando in “casa”.

Jonathan David da favola e le certezze dei Tre Leoni

La corsa alle vette della classifica marcatori si arricchisce di un nuovo, clamoroso protagonista che decide di sedersi direttamente al tavolo dei grandissimi.

Il Canada vola con David e la sua tripletta

A Vancouver si è consumata la notte più bella della storia del calcio canadese. I Canucks hanno travolto il Qatar con un perentorio 6-0, conquistando la prima storica vittoria del Paese in un Mondiale. La copertina assoluta è tutta di Jonathan David: l’attaccante ha firmato una straordinaria tripletta (reti al 28′, al 45+3′ e al 90+1′), portandosi a casa il pallone della partita e agganciando momentaneamente Lionel Messi in cima alla classifica dei bomber di questa edizione. Una prova di forza spaventosa che proietta il Canada verso la qualificazione, rovinata solo dal brutto infortunio occorso al centrocampista Ismael Koné, doppia frattura della tibia e del perone, mondiale finito per lui

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L’Inghilterra riparte da Harry Kane

Nessuna sorpresa, invece, per l’esordio dei “Tre Leoni” di Thomas Tuchel, che bagnano il debutto nel girone L con uno spumeggiante 4-2 ai danni della Croazia sul prato di Dallas. A guidare la carica inglese ci ha pensato il solito, infallibile Harry Kane: per l’attaccante del Bayern Monaco una splendida doppietta (il primo gol su rigore al 12′, il raddoppio al 42′) che mette subito in chiaro le ambizioni di una delle grandi favorite del torneo.

La notte dei jolly, la Svizzera cala gli assi dalla panchina

Se c’è una storia che incarna perfettamente lo spirito di questo Mondiale come eccezionale vetrina di talenti e di letture tattiche, è quella che arriva dal ritiro della Svizzera.

Nel roboante 4-1 con cui gli elvetici hanno liquidato la Bosnia ed Erzegovina, a fare la differenza è stata la gestione totale della rosa. I cambi svizzeri si sono rivelati totalmente azzeccati e decisivi dalla panchina: le mosse del CT Murat Yakin hanno letteralmente spaccato in due una partita bloccata, mandando in tilt la difesa bosniaca.

L’ingresso di Ruben Vargas ha dato la scossa immediata sul piano del ritmo e dell’imprevedibilità, ma a prendersi la scena e a riscrivere i libri dei record è stato l’altro subentrato, un ragazzo di vent’anni: Johan Manzambi.

Il gioiello del Friburgo ha impiegato una manciata di minuti per segnare una doppietta da record, diventando il calciatore più giovane nella storia dei Mondiali a segnare due gol entrando a partita in corso. Il primo dei suoi due gol è stato un autentico capolavoro balistico per coordinazione individuale e impatto fisico. Nei colpi di questo classe 2005 c’è una combinazione rara: straripante fisicità e una tecnica raffinata eseguita in altissima velocità. L’esultanza speciale, già virale sui social, è il manifesto di un talento purissimo che l’America ha appena messo in mostra. La Svizzera si gode le sue intuizioni e il suo nuovo gioiello: il calciomercato internazionale è avvisato.

Ma la notte dei subentrati non ha parlato solo svizzero. Anche la Bosnia ha pescato il jolly dalla panchina con l’ingresso ravvicinato di Ermin Mahmic. Il talento bosniaco ha bagnato il suo ingresso in campo firmando un gol di rara bellezza, una perla balistica che ha accorciato momentaneamente le distanze e ha dimostrato come la qualità dei giovani europei in questo Mondiale sia diffusa ben oltre i confini delle solite big. Un lampo di classe pura che impreziosisce un tabellino ricchissimo.

Il bello inizia adesso con il secondo turno

La verità è che United 2026 ha appena finito di scaldare i motori. Il Mondiale è soltanto all’inizio del secondo turno delle partite del girone, ma l’allargamento del tabellone ha già spazzato via la noia e i calcoli preventivi. Abbiamo visto record storici frantumarsi, bomber generazionali rispondersi a distanza e talenti sconosciuti prendersi la scena con la sfrontatezza dei veterani.

Se l’antipasto è stato questo, il bello è appena iniziato e proseguirà a ritmi ancora più serrati. Tra pochissimo la spensieratezza dei debutti lascerà il posto al dramma sportivo dei dentro o fuori del terzo turno, dove un solo pallone segnerà il confine tra la gloria eterna e il volo di ritorno verso casa. Mettetevi comodi: la mappa del calcio mondiale sta cambiando davanti ai nostri occhi, e lo spettacolo è ancora tutto da scrivere.