Il Mondiale delle prime volte

Il passaggio al formato a 48 squadre era stato accolto da molti con scetticismo, temendo un livellamento verso il basso dello spettacolo. I primi verdetti del campo nella World Cup 2026 stanno offrendo la risposta più bella.

Questo è il Mondiale degli esordi e dei record superati. Da mostri sacri pronti a riscrivere la storia a piccole nazioni capaci di un’impresa epica, l’edizione 2026 si è già trasformata nel Mondiale di Calcio delle prime volte.

Haaland e Messi. Due generazioni, la stessa fame di record

L’impatto dei grandi bomber ha subito lasciato il segno, unendo idealmente il passato, il presente e il futuro del calcio globale attraverso primati straordinari.

La legge dell’esordio di Erling Haaland

C’era una curiosità morbosa attorno al debutto assoluto della Norvegia contro l’Iraq. Tutti si chiedevano se il palcoscenico più importante del mondo avrebbe potuto frenare l’istinto killer di Erling Haaland. Risposta del campo: doppietta nel 4-1 finale e l’ennesima conferma di una vera e propria sentenza. Haaland ha mantenuto intatta la sua incredibile tradizione, ha segnato più gol all’esordio assoluto in Champions League (2019, 3 con il Salisburgo prima e, dopo, nel 2020 2 con il Dortmund), nel 2020 in Bundesliga (2 con il Dortmund), nel 2022 in Premier League (2 con il Manchester City) e 2 nel 2022 nel derby di Manchester e, ora, anche le 2 reti all’esordio nella fase finale di un Mondiale. Il cannibale non cambia abitudini.

Messi immortale: tripletta da record a 38 anni

Dall’altra parte del tabellone, Lionel Messi continua a spostare i confini del possibile. Nel netto 3-0 dell’Argentina contro l’Algeria, la Pulga ha firmato una tripletta leggendaria a 38 anni suonati (ne compirà 39 a fine giugno). Non si tratta solo di una prestazione d’altri tempi: con queste tre reti, Messi sale a quota 16 gol totali nella storia dei Mondiali, agganciando Miroslav Klose in vetta alla classifica marcatori all-time della competizione. Sebbene il primato di marcatore più anziano resti saldamente nelle mani di Roger Milla (a segno a 42 anni nel 1994), Messi diventa ufficialmente il giocatore più anziano a siglare una tripletta in una fase finale, superando il precedente record di Cristiano Ronaldo (stabilito a 33 anni contro la Spagna nel 2018).

Mbappé riscrive la storia della Francia e punta la vetta del mondo

Il Mondiale 2026 ha sancito ufficialmente la definitiva consacrazione statistica di Kylian Mbappé con la maglia dei Bleus. Con le sue ultime reti, il fuoriclasse francese ha abbattuto due storici record in un colpo solo. Innanzitutto, è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi della nazionale francese, superando Olivier Giroud (58 a 57 gol). Contemporaneamente, si è preso la corona di miglior marcatore della storia della Francia ai Mondiali, sorpassando il leggendario Just Fontaine (14 a 13 reti).

Ora, Mbappé ha un terzo e clamoroso record nel mirino, diventare il miglior marcatore della storia dei Mondiali. Attualmente fermo a quota 14 gol, gliene mancano appena 3 per superare il primato di 16 reti detenuto da Miroslav Klose e da Lionel Messi, appena agganciato dall’eterno rivale argentino. La caccia al trono del mondo è ufficialmente aperta e Messi ha accolto la sfida, aspettando Kane e Ronaldo che esordiranno stasera.

La mappa del calcio cambia. Le storiche imprese delle piccole

La vera anima di questo Mondiale extralarge risiede però nelle storie di riscatto di federazioni che, fino a pochi anni fa, potevano soltanto sognare una qualificazione.

Il muro di Capoverde ferma la Spagna

La sorpresa più clamorosa porta la firma dei Tubarões Azuis. Alla loro primissima apparizione assoluta in Coppa del Mondo, i ragazzi di Capoverde sono riusciti a bloccare le Furie Rosse della Spagna su uno storico 0-0. Un punto d’oro conquistato con le unghie e con i denti da una delle nazioni più piccole per popolazione (circa 500.000 abitanti) ad aver mai calpestato l’erba di un Mondiale. Una difesa d’acciaio che entra di diritto nella storia dello sport locale.

La prima gioia per Giordania e Curaçao

Non c’è solo la caccia ai punti, c’è anche l’emozione primordiale del primo urlo liberatorio. La Giordania ha festeggiato il suo primo storico gol in un Mondiale durante il match contro l’Austria: la firma d’autore porta il nome di Ali Olwan, che al minuto 50 ha trafitto la difesa austriaca, regalando un momento che rimarrà indelebile nella memoria sportiva del Paese nonostante la sconfitta per 3-1. Discorso simile per la Cenerentola caraibica Curaçao, lo Stato più piccolo dell’intero torneo, che sta vivendo queste settimane con l’entusiasmo travolgente di chi non ha nulla da perdere e ha finalmente trovato una vetrina planetaria.

Un torneo destinato a restare unico

Le novità non si fermano ai singoli tabellini. United 2026 è, per definizione, il torneo delle prime volte strutturali. È la prima volta del format a 48 squadre, una rivoluzione che ha spalancato le porte anche all’esordio assoluto dell’Uzbekistan, nazionale che inseguiva questo traguardo dall’affiliazione alla FIFA nel 1994. Ed è, infine, la prima volta di una macchina organizzativa scaglionata su tre interi Paesi ospitanti (Stati Uniti, Messico e Canada), capace di unire un intero continente sotto la stessa immensa passione.

Il Mondiale è appena iniziato, ma i confini della geografia calcistica sono già stati ridisegnati. E il bello deve ancora venire.