Il Giappone domina contro la Tunisia, pari Ecuador-Curacao: cosa è successo stanotte ai Mondiali

I Mondiali di calcio continuano a regalare grandi sorprese: nella notte è arrivato il successo del Giappone contro la Tunisia. Pari Ecuador-Curacao

Giornata di verdetti importanti ai Mondiali 2026, con il Gruppo F che si prepara al suo scontro decisivo e il Gruppo E che resta in perfetto equilibrio. Nel primo caso, il Giappone firma una prestazione di assoluta autorità, travolgendo la Tunisia per 4-0 e agganciando l’Olanda a quota 4 punti in testa alla classifica.

I nipponici, già autori di un eccellente esordio, non hanno lasciato scampo agli africani, ora matematicamente eliminati e fermi a zero. La partita si è messa subito in discesa: al 4′ Kamada ha sbloccato il risultato sugli sviluppi di un’azione insistita. La Tunisia ha accusato il colpo, permettendo agli asiatici di dominare la scena.

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Ueda ha prima raddoppiato al 30′ con una conclusione magistrale da fuori area, per poi vestire i panni del manovriero nella ripresa, servendo l’assist d’oro per il 3-0 di Ito. Nel finale, Ueda ha chiuso i conti con la sua personale doppietta. Ora si deciderà tutto nello scontro diretto contro la Svezia, ma il Giappone può anche pareggiare per passare.

Curacao firma la prima piccola impresa: bloccato l’Ecuador

Discorso completamente diverso nel Gruppo E, dove Ecuador e Curacao hanno spartito la posta in un pari a reti inviolate che regala a entrambe il primo punto iridato.

I sudamericani hanno creato le occasioni migliori, reclamando anche un rigore nel finale dopo il controllo del VAR, ma la retroguardia caraibica ha resistito all’assedio. Un risultato che lascia tutto ancora aperto in chiave qualificazione per il passaggio del turno.

Certo, per Curacao si tratta di un punto storico a un Mondiale, l’Ecuador può recriminare per quanto lasciato per strada.