Mihajlovic, in Serbia scoppia la rabbia contro Ibrahimovic: “Traditore”

Zlatan Ibrahimovic è al centro delle polemiche in Serbia, dopo che lo svedese non è stato visto nè alla camera ardente nè ai funerali di Sinisa Mihajlovic. Tra i due c’è sempre stato un rapporto di grande stima e amicizia, ma l’attaccante del Milan non è stato presente alle esequie. “Traditore” è l’eloquente appellativo del magazine ‘Hello’, ma anche altre testate non ci vanno certo leggere. Alcuni titolano “Come Ibrahimovic ha seppellito l’uomo che lo amava“, mentre c’è anche chi attacca lo svedese scrivendo “Ibrahimovic ha mostrato il suo vero volto: che razza di uomo è?“.