Serie C 2021/2022: tra Juve Stabia e Palermo vince la noia, è 0-0 al Menti

by Antonio Sepe

Nel posticipo della settima giornata del girone C di Serie C 2021/2022, Juve Stabia e Palermo non vanno oltre lo 0-0. Allo stadio Romeo Menti vince la noia, che caratterizza una partita priva di occasioni da gol e di grandi emozioni. Un punto che nel complesso soddisfa entrambe le squadre. Quarto risultato utile per i rosanero, addirittura settimo per i padroni di casa. I due club restano in piena zona playoff.

CRONACA – Avvio a tinte rosanero, con gli ospiti che partono meglio e provano a rendersi pericolosi in fase offensiva, soprattutto con Brunori. La Juve Stabia non si lascia sorprendere e, con calma, prova a farsi vedere dalle parti di Pelagotti pur non creando problemi alla retroguardia avversari. Con il passare dei minuti la gara si innervosisce e il direttore di gara è costretto a tirare fuori i primi cartellini gialli. Ben tre gli ammoniti (Dall’Oglio, Altobelli e Squizzato) nel giro di una decina di minuti. Poco male visto che la partita stenta a decollare e le squadre tornano negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa i due allenatori si affidano ai cambi e tentano di giocarsi le proprie carte, ma il risultato non cambia. Zero vere palle gol e problemi a finalizzare per entrambe le squadre. Il Palermo sembra accendersi a 20′ dalla fine con una doppia occasione, prima Floriano e poi Brunori, ma si tratta solamente di un lampo in un secondo tempo deludente. Nel finale le due squadre provano a timidamente ad andare a caccia del gol vittoria, ma in realtà finiscono per accontentarsi dello 0-0. Ospiti che chiudono persino in dieci per l’espulsione di Buttaro, protagonista di un brutto fallo ai danni di Altobelli.