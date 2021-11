Serie C 2021/2022, girone C: l’Avellino supera il Taranto per 2-1

by Antonio Sepe

Il logo della Lega Pro

Nel match valido per la tredicesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022, l’Avellino batte il Taranto per 2-1. Gara decisa dalle reti di Sbraga e Maniero, che regalano i tre punti ai campani. Gli ospiti si svegliano troppo tardi e, nonostante il gol di Civilleri a 10′ dalla fine, non riescono ad evitare la sconfitta. Le due squadre sono ora appaiate a quota 20 punti in piena zona playoff.

RIVIVI LA DIRETTA

CRONACA – La prima occasione del match capita agli ospiti, più precisamente sulla testa di granata. Il difensore si coordina sul calcio di punizione battuto da Giovinco ma trova la traversa a negargli il gol. Con il passare dei minuti, l’Avellino alza il baricentro e diventa sempre più padrone del campo. Diretta conseguenza il gol al 30′ che sblocca la partita. Kanoute si procura un calcio di punizione, la cui battuta viene affidata a Sbraga. Il numero 5 disegna una splendida traiettoria e deposita la palla all’angolino, dove il portiere non può arrivare. Nessun ulteriore sussulto prima che le squadre tornino negli spogliatoi. Nella ripresa la gara scorre via rapida fino al gol di Maniero, che al 77′ trova il raddoppio. Scambio Di Gaudio-Tito sulla sinistra che sfocia in un cross per l’attaccante, bravo a battere il portiere di testa. Partita finita? Neanche per sogno. 4′ dopo Civilleri accorcia infatti le distanze con un’incornata vincente sugli sviluppi di un corner. Nel finale i due allenatori si giocano le ultime carte dalla panchina, ma il risultato non cambia.