Highlights e gol Picerno-Catanzaro 0-1, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 10

Il Catanzaro batte il Picerno 1-0 nell’ultima giornata prima delle feste di Serie C 2022/2023. Continua la striscia di imbattibilità della squadra di Vivarini che in questo campionato non ha ancora mai perso. Si ferma a 8 risultati utili consecutivi il record positivo del Picerno, che paga a caro prezzo l’errore di Gerardi sotto porta al 70′ subendo il gol della sconfitta solo tre minuti dopo. Catanzaro che sale a 54 punti e mantiene il vantaggio di 6 punti sul Crotone, che ha battuto 1-0 il Messina. Ecco il video degli highlights e dei gol.