Highlights e gol Messina-Monopoli 2-1, girone C Serie C 2021/2022 (VIDEO)

by Christian Poliseno 10

Il video con gli highlights e i gol di Messina-Monopoli, sfida valida come recupero della 22esima giornata del girone C della Serie C 2021/2022. Colpo per la formazione di casa, che in un campo pesante per la pioggia, si impone 2-1 contro i più quotati pugliesi. In rete Statella e Adorante con un gol per tempo, ma l’autogol di Carillo a venti minuti dal termine riapre la partita, senza però che il risultato cambi ancora. Ecco quindi le azioni salienti della partita.

CRONACA DEL MATCH