Highlights e gol Lucchese-Reggiana 0-1, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Sofia Cioli 20

Il video con gli highlights e i gol di Lucchese-Reggiana 0-1, match della ventesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. A decidere la sfida la rete di Muhamed Valera Djamanca che regala i tre punti ai suoi per allungare in classifica sul Gubbio, secondo a quattro punti di distanza. Primo ko Lucchese dopo quattro risultati utili consecutivi. Di seguito gli highlights.