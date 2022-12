Formazioni ufficiali Foggia-Catanzaro, Serie C 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Foggia-Catanzaro, match valido per la diciottesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Trasferta pugliese per i calabresi, che comandano la classifica con un ampio margine sulla concorrenza grazie alle zero sconfitte maturate in campionato. L’unica partita persa risale però a pochi giorni fa in Coppa Italia, proprio contro il Foggia, che quindi proverà a ripetersi per risalire la classifica portandosi al sesto posto.

Le formazioni ufficiali di Foggia-Catanzaro

FOGGIA: Nobile, Leo, Di Pasquale, Rizzo, Garattoni, Frigerio, Odjer, Schenetti, Costa, Peralta, D’Ursi.

CATANZARO: Fulignati, Scognamillo, Brighenti, Martinelli, Vandeputte, Pontisso, Ghion, Bombagi, Tentardini, Biasci, Iemmello.