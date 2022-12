Lecce-Varadzin 2-0, Falcone: “Con la Lazio inizia altro campionato, oggi buona gara”

Il portiere del Lecce Wladimiro Falcone ha parlato nel post-partita dell’amichevole che ha visto i salentini battere 2-0 i croati del Varazdin. Si è trattato dell’ultimo test per i pugliesi prima della sfida con la Lazio, contro cui il Lecce riprenderà il suo campionato il 4 gennaio. “Era importante vincere, è stata una buona gara anche se forse nel secondo tempo siamo stati un po’ sotto ritmo – ha spiegato Falcone – Dovevamo dare delle risposte e penso che lo abbiamo fatto, la pausa è stata molto lunga e ora con la Lazio inizierà un nuovo campionato. “ Proprio la sfida contro i biancocelesti avrà un sapore particolare per Falcone: “Sarà come un derby, sono cresciuto a Roma di fede giallorossa. Durante le feste la mia famiglia ha scherzato su questa partita, sicuramente la sentirò in modo particolare.”

Per l’estremo difensore del Lecce anche la soddisfazione della convocazione allo stage della Nazionale: “Se ripenso a dov’ero qualche anno fa è davvero incredibile, è bellissimo raggiungere questi risultati al primo anno da titolare in A. Adesso però devo continuare a lavorare bene con il Lecce per provare in futuro a meritarmi anche un’altra convocazione. In questi giorni stiamo mettendo benzina nelle gambe, da domani penseremo alla Lazio.”