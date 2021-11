Juventus, Kean e Kaio Jorge protagonisti in amichevole: 11-0 alla Pianese

by Matteo Frascadore

Massimiliano Allegri - Foto Antonio Fraioli

Data la sosta per le nazionali la Juventus di Allegri è scesa in campo in amichevole contro la Pianese, imponendosi per 11-0. Nota positiva è la prestazione di Moise Kean e Kaio Jorge, autori rispettivamente di quattro e tre gol. In gol anche Zuelli con una doppietta, Arthur e Compagnon. Concessi alla squadra due giorni di riposo prima di riprendere la preparazione per la sfida di sabato prossimo contro la Lazio.