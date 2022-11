Mauro Icardi e Wanda Nara non mettono fine alla loro telenovela. L’attaccante del Galatasaray ha pubblicato delle foto sul proprio profilo Instagram insieme alla moglie, per confermare il ritorno di fiamma: “Non era la donna della mia vita, era la mia vita trasformata in una donna. Le storie Disney hanno anche una seconda stagione. Ti amo Wanda”, scrive l’argentino.