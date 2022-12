Ferrieri Caputi: “Rispondo con la gentilezza alle proteste dei giocatori”

Maria Sole Ferrieri Caputi è stata ospite alla presentazione del libro Photoansa 2022 in corso al MAXXI dove ha confessato: “Non c’è una reazione standard alle proteste dei giocatori. Dipende dall’arbitro, ognuno ha il suo stile. Poi l’arbitro deve fare da anche da psicologo e capire da cosa proviene quella protesta. Io comunque cerco di rispondere con la gentilezza”. Poi ha continuato raccontato degli esordi: “Dopo 16 anni di lavoro sono arrivata in Serie A, essere la prima donna a farlo è stato motivo di grande orgoglio. Come in ogni attività professionale, possono esserci invidie o gelosie. Sarebbe irrealistico non dirlo. In quanto donna ho sopportato chiacchiere e dicerie maggiori, ma questo vale per me ma anche per altre donne in altri contesti professionali”.