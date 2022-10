Sturm Graz-Lazio, Tare: “Sarri ha fatto bene a dire certe cose, è ancora presto”

“In Danimarca sottovalutare l’avversario è stato un grande errore e l’abbiamo pagato. Bisogna crescere nella nostra mentalità e servono questi passaggi a vuoto a volte. Servirà tanta determinazione e la volontà di vincere questa partita fondamentale per la classifica. Nel girone di ritorno ne giochiamo due in casa e lì dobbiamo chiudere la storia”. Lo ha detto il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, prima del match contro lo Sturm Graz: “Dove ci troviamo in campionato è per meriti, questa squadra può fare di più, ne siamo sicuri, una dichiarazione del genere come quella di Sarri vuol dire togliere tanta pressione da squadra e ambiente, ha fatto bene a dire così, è ancora presto per dare un giudizio finale di questa squadra, ci sono tanti alti e bassi”. La parola chiave è continuità: “Per ora conta solo dare tanta continuità, non dobbiamo sbagliare né in Europa né in campionato”.