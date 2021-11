Spartak Mosca-Napoli, Spalletti: “Le difficoltà fanno diventare speciali”

by Mattia Zucchiatti

Luciano Spalletti - Foto Antonio Fraioli

“Vogliamo chiudere il discorso qualificazione. Le difficoltà aiutano le persone normali a diventare persone stupende, ad avere un destino straordinario. Mi aspettavo questi primi colpi di difficoltà, il periodo perfetto non poteva durare. Ci faremo carico delle difficoltà, andremo a sopperire all’assenza di questi calciatori”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti in vista della trasferta di Europa League contro lo Spartak Mosca e alla luce delle tante assenze in casa partenopea: da Osimhen ad Anguissa, passando per Lorenzo Insigne, ultimo calciatore ad aggiungersi alla lista degli indisponibili per via di un sovraccarico al ginocchio. Possibile chance dal 1′ per Mertens: “Fa parte di quella rosa di calciatori importanti a disposizione – ha detto il tecnico di Certaldo in conferenza stampa – Ci ha messo qualche giorno di più per via dell’operazione, rientra in una serie di valutazioni in questo doppio turno settimanale“.

La squadra partenopea prima scenderà in campo in Russia, poi contro la Lazio al ‘Maradona’. E c’è voglia di reagire dopo la sconfitta contro l’Inter: “Il bilancio totale è super positivo, ora dobbiamo reagire, abbiamo subito una sola sconfitta. Contro i nerazzurri abbiamo fatto la partita, contro una squadra fortissima in ogni reparto. Ho parlato di coraggio in riferimento ad una parte centrale della gara, quando loro sono venuti a pressarci, mi aspettavo meno scelte comode. Ci siamo accontentati di mandare qualche palla in fallo laterale. Nel finale, con difficoltà ancora maggiori, la squadra ha creato opportunità senza farli ripartire”.