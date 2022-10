Pagelle Sturm Graz-Lazio 0-0, voti e tabellino Europa League 2022/2023

Le pagelle di Sturm Graz-Lazio 0-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la terza giornata di Europa League 2022/2023. Serve a tutti i costi una vittoria ai biancocelesti, visto che dopo il ko pesante in Danimarca in questo girone adesso tutte le squadre si trovano a quota 3 punti. Ma arriva un pari abbastanza scialbo, con un gol annullato dal Var a Immobile, un rosso per i padroni di casa ma sostanzialmente giusto. Di seguito le pagelle della sfida.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl 6; Gazibegovic 5, Affengruber 6, Wuthrich 6, Dante 6.5; Hierlander 6 (31′ st Ljubic sv), Stankovic 6.5, Prass 6.5 (39′ st Ingolitsch sv), Horvat 6.5 (25′ st Kiteishvili 6); Ajeti 6.5 (31′ st Sarkaria sv), Boving 6.5 (25′ st Fuseini 6). In panchina: Maric, Schutzenauer, Borkovic, Jantscher, Oroz, Schnegg, Wels. Allenatore: Ilzer 6.5.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Hysaj 6, Gila 6 (29′ st Patric 6), Romagnoli 6, Marusic 5.5 (1′ st Lazzari 6); Milinkovic-Savic 5.5 (18′ st Vecino 6), Cataldi 5.5, Luis Alberto 5.5; Felipe Anderson 5.5 (1′ st Zaccagni 6), Immobile 5.5, Pedro 6 (26′ st Cancellieri 6). In panchina: Maximiano, Magro, Radu, Marcos Antonio, Basic, Romero. Allenatore: Sarri 6.

ARBITRO: Benoit Bastien (FRA) 6.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Espulso Gazibegovic al 37′ st per doppia ammonizione. Ammoniti: Ilzer, Cataldi, Hierlander, Patric, Siebenhandl, Kiteishvili. Angoli: 6-2. Recupero: 0′ pt; 5′ st.