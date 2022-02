Porto-Lazio, Tare: “Stasera sarà un banco di prova, la qualificazione speriamo di ottenerla a Roma”

by Marzia Bosco

Igli Tare - Foto Antonio Fraioli

Tra pochi minuti si affronteranno Porto e Lazio, nella sfida di Europa League. Igli Tare, direttore sportivo del club biancoceleste, ha analizzato la squadra portoghese ai microfoni di Sky. “Il Porto è molto simile al Milan, è una squadra aggressiva e sappiamo che da subito sarà una squadra che ci metterà in grande difficoltà. Il segreto è essere bravi a uscire bene dalla loro pressione. Oggi è un banco di prova contro una delle più in forma in Europa e speriamo di giocarci la qualificazione a Roma facendo un buon risultato qui. I numeri attualmente stanno girando dalla nostra parte, e ciò è il frutto della squadra che ha capito cosa vuole l’allenatore. Ora dobbiamo continuare su questa squadra”. Il ds della Lazio ha poi aggiunto: “Acerbi ci sarà per il ritorno della sfida contro il Porto. Sulla formazione di questa sera, abbiamo analizzato con Sarri la possibilità di portare un’alternativa in più in attacco, Felipe Anderson ha già giocato due partite da centravanti e ha fatto bene. Potrebbe essere lui quel giocatore in più in fase offensiva. Come Cabral che nello Sporting giocava sulle fasce o da seconda punta. Capisco le perplessità, ma noi abbiamo fatto la scelta di mandare a giocare Muriqi perché ci servivano altre caratteristiche per il nostro gioco di squadra”