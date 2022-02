Milan-Lazio, Giroud non si ferma: altra doppietta, due gol uguali ed è 3-0 (VIDEO)

by Giorgio Billone 22

Olivier Giroud non si ferma più. Dopo la doppietta nel derby, segna anche due gol in Milan-Lazio di Coppa Italia e avvicina il derby in semifinale. Il francese segna il 2-0, ma parte della paternità del gol va attribuita a uno straordinario Rafael Leao, che accelera, salta l’uomo e serve un assist al bacio. Il tris, invece, arriva da un assist di Theo Hernandez per il numero 9. In alto e di seguito allora ecco il video con le immagini delle due reti dell’attaccante ex Chelsea tra le altre.