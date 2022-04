Milan-Inter, Pioli: “Cambio di proprietà? Presente solido, futuro può essere migliore”

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2021/2022: “Vogliamo vincere tutte le partite e tornare in una finale dopo tanto tempo. Questo match non influirà però sulla lotta scudetto. E’ inutile pensare al calendario. All’andata abbiamo fatto una buona gara, ma domani sarà tutto diverso. Ho visto i ragazzi molto motivati. Fondamentale il gioco di squadra. Più sei coeso e più hai possibilità di vincere. I nostri avversari li conosciamo bene. A fare la differenza saranno i dettagli“. In merito al cambio di proprietà, il tecnico del Milan ha detto: “Non ne abbiamo parlato. Il club ci ha sempre mostrato la sua vicinanza, ma non vogliamo che ci vengano tolte concentrazioni. Il presente è solido, il futuro può essere ancora migliore“.

“Cosa direi al Pioli di due anni fa? Che tutto quello che è stato fatto finora non conta; ciò che conta è quello che faremo fino a fine stagione – ha proseguito Pioli – Contro l’Inter proveremo a non lasciare situazione pericolose, cercando di prevenire il pericolo. Dovremmo correre tanto, ma tenteremo di portare in campo la nostra strategia con qualità. E’ fondamentale non prendere gol, ma devo ammettere di essere un po’ sorpreso visto che ci prendiamo rischi ed accettiamo duelli“.

Infine, l’allenatore del Milan si è soffermato sui singoli: “Calabria ha avuto qualche problema, ma dovrebbe allenarsi. Stesso discorso per Romagnoli, ma è da valutare. Gabbia sta bene. Rebic ha le qualità per decidere le partite. In questo finale di stagione tutti i giocatori devono sentirsi decisivi. Probabilmente domani non partirà titolare Diaz. L’Inter ha grande qualità e sarà fondamentale coprire Brozovic. Pertanto è probabile che giochi uno tra Kessie e Krunic. Theo sta attaccando diversamente per l’avversario e per la nostra strategia. Può giocare dentro e fuori, ma deve stare più attento a perdere palla quando la porta nel centro del campo. Saelemaekers terzino? Può essere un’alternativa, ma solo a partita in corso. Krunic è un giocatore intelligente che può ricoprire vari ruoli. Domani ci potrà dare una grossa mano“.