Calcio, i giocatori in scadenza di contratto nel 2023: quanti possibili svincolati di lusso

Urgenze da sistemare per i club che hanno la proprietà del cartellino. Occasioni di mercato da non farsi sfuggire per cerca occasioni a basso costo. Da qualunque prospettiva, le scadenze di contratto del 2023 rappresentano un tema prioritario nella sessione invernale di gennaio 2023. E il mercato dei possibili svincolati, offre nomi di spessore. Due Palloni d’oro: Messi e Benzema, ma entrambi sembrano destinati al prolungamento per una stagione. C’è anche un fuoriclasse come Kroos e un difensore top come Skriniar. Per l’interista passi in avanti negli ultimi giorni, ma c’è lavoro da fare. In Italia occhi puntati anche su Rabiot, De Vrij e Malinovskyi. Tempo per i rinnovi ce n’è, ma le occasioni sono dietro l’angolo.

Scadenza di contratto 2023

Leo Messi (Psg)

Youri Tielemans (Leicester)

Karim Benzema (Real Madrid)

Milan Skriniar (Inter)

Jorginho (Chelsea)

Toni Kroos (Real Madrid)

Wilfried Zaha (Crystal Palace)

Marcus Thuram (Bor. M’Gladbach)

Ewan Ndicka (Eintracht)

Leandro Trossard (Brighton)

Thomas Lemar (Atletico Madrid)

N’Golo Kante (Chelsea)

Daichi Kamada (Eintracht)

Youssofa Moukoko (Borussia Dortmund)

Roberto Firmino (Liverpool)

Konrad Laimer (Lipsia)

Ilkay Gundogan (Manchester City)

Adrien Rabiot (Juventus)

Marco Asensio (Real Madrid)

Viktor Tsygankov (Dinamo Kiev)

Caglas Soyuncu (Leicester)

Memphis Depay (Barcellona)

Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Alejandro Grimaldo (Benfica)

Ramy Bensebaini (Bor M’Gladbach)

Houssem Aouar (Lione)

Ruslan Malinovskyi (Atalanta)

Stefan de Vrij (Inter)

Andrea Belotti (Roma)