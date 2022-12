Wolverhampton, ufficiale Cunha dall’Atletico Madrid in prestito

Dopo il saluto all’Atletico Madrid con tanto di frecciatina a Diego Simeone, Matheus Cunha è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Wolverhampton. Ad annunciarlo, tramite un comunicato ufficiale, è lo stesso club di Premier League, che specifica anche la formula: si tratta di un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni (nel caso, il contratto sarebbe fino al 2027). Il 23enne brasiliano rappresenta, così, il primo acquisto dell’era Lopetegui alla guida dei Wolves. “È un grande club, sono molto contento di farne parte – le prime parole di Cunha –. L’accoglienza è stata molto buona, mi sento già parte del gruppo. Il primo giorno, i giocatori mi hanno riservato un caloroso benvenuto. Questo è molto importante per me e per la mia famiglia”, ha aggiunto l’attaccante ex Lipsia ed Hertha Berlino, che aveva sostenuto le visite mediche con il Wolverhampton in settimana.